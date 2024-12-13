僑菁創新創業面對面活動在溫州舉行

第二屆中國(浙江)世界華僑華人新生代創新創業大會項目選拔賽僑菁創新創業面對面活動現場/“浙江統戰”微信公眾號（圖源：中國僑網） 中評社北京12月13日電／據中國僑網轉編“浙江統戰”微信公眾號消息報導，僑通世界，青創未來。12月11日，第二屆中國（浙江）世界華僑華人新生代創新創業大會項目選拔賽（簡稱第二屆僑創賽）僑菁創新創業面對面活動在浙江溫州舉行。



來自海內外知名專家代表，第二屆僑創賽參賽選手，經濟、科技、醫療、文化等各領域優秀僑界青年，海外高層次人才、留學生代表，海外重要僑團組織負責人等260餘人共聚一堂，共話僑菁力量，共謀高質量發展。



本次僑菁創新創業面對面活動不僅是對第二屆僑創賽的一次總結，更為僑界青年構建了一個可以面對面交流互鑒、分享經驗、共同成長的平台。據瞭解，第二屆僑創賽由浙江省僑辦、浙江省僑聯、溫州市人民政府主辦，溫州市僑辦、溫州市僑聯共同承辦，為廣大僑界青年搭建了一個展示自我、獲得資源的舞台。大賽自今年9月啟動以來，共征集到各類海內外參賽項目355個。12月10日，高新組、成長組共20個項目進入總決賽開展同台比拼。最終，高新組評選出一等獎1名、二等獎2名、三等獎5名，成長組評選出一等獎1名、二等獎3名、三等獎8名。



溫州是全國重點僑鄉，現有83.6萬名華僑華人分布在世界180多個國家和地區。圍繞華僑華人新生代群體，溫州在全省揭榜掛帥，深入實施“同根連心”行動，打造了僑青發現、培養、使用、管理“全鏈條”培養模式，形成了僑創會、僑創賽、僑創小鎮的“一會一賽一平台”創新創業服務體系，為廣大僑界青年集聚成長成才創造了良好條件。



活動現場還啟動了中國（浙江）世界華僑華人新生代創新創業大會邀約行動。按照“一年一大會、一年一大賽”的總體安排，第二屆中國（浙江）世界華僑華人新生代創新創業大會將於2025年在溫州舉辦。