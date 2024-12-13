網評：香港置業看長遠

中評社北京12月13日電／網評：置業看長遠



來源：大公報



“居屋2024”昨日舉行攪珠儀式，以決定申請者揀樓的先後次序。是次出售的居屋單位共7132個，收到106000份申請，超額認購逾14倍，低於去年的逾17倍。相比三年前居屋申請“爭崩頭”的情況，更是不可同日而語。



居屋申請超額認購情況創下多年新低，乃多個因素造成。首先，私人樓價在過去兩年間累計下跌約兩成，與居屋的價格差距已經拉近，由於私人單位低價成交的個案時有所聞，不排除樓市仍有下跌空間，市場觀望情緒濃；其次，是次居屋售價訂為市場價的7折，相較去年居屋售價為6.2折，吸引力有所下降；其三，居屋出售有限制，在置換單位方面不如私樓靈活。



香港樓市大環境改變，是居屋申請減少的最重要原因。過去特區政府拓土建屋寸步難行，現在變成了有大量土地供應，政府現有土地可建單位數量超過了十年房策目標。由於北都建設還將釋放大量土地，相信房屋嚴重供不應求的情況將逐漸改變。在樓市狂飈的可能性大降之下，人們不再像過去那樣急於入市，寧願再等一等、看一看。



最近更有聲音指出，要吸取當年“八萬五”政策的教訓，在市場不景氣時應減少房屋供應，以避免進一步推低大市，影響各行各業。



既然提起“八萬五”，就不能不提到2003年後煞停居屋所留下的後遺症。不管怎麼說，房屋在香港仍是“剛需”，居屋申請超額逾14倍也不是一個低數字，這反映居屋仍是夾心階層的主要選擇。再說，置業要看長遠，建樓也需要時間，如果現時因大環境不好而貿貿然大幅調整房屋政策，有可能導致下一個經濟周期來臨時，香港又重蹈房屋供不應求的覆轍，這不是大家願意見到的。



房屋政策需要因時制宜、因地制宜、因勢制宜，也需要“好天收埋落雨柴”。特區政府在確保十年房屋政策得到落實的大前提下，可根據實際情況，密切注意大市發展並作出適當調整。