15日起個人養老金制度在全國範圍內實施

（圖源：人民日報） 中評社北京12月13日電／據人民日報綜合報導，12月12日，人力資源社會保障部等5部門發布《關於全面實施個人養老金制度的通知》（以下簡稱《通知》）。《通知》明確，自12月15日起，將個人養老金制度從北京、上海、廣州等36個先行城市（地區）推開至全國。參加城鎮職工基本養老保險或者城鄉居民基本養老保險的勞動者，均可以參加個人養老金制度。稅收優惠政策的實施範圍從36個先行城市（地區）同步擴大到全國。最新數據顯示，我國個人養老金開戶人數突破7000萬。



《通知》進一步明確了相關支持政策，並就投資產品、提前支取、風險管理等問題，作出了一系列調整。



個人養老金由政府政策支持、個人自願參加、市場化運營，享受稅收優惠



目前，我國養老保險體系主要有三大支柱。第一支柱為基本養老保險，包括城鎮職工基本養老保險和城鄉居民基本養老保險，立足於保基本。第二支柱為企業年金、職業年金，由用人單位及其職工建立，主要發揮補充作用。第三支柱為個人儲蓄性養老保險和商業養老保險。



個人養老金是國家關於第三支柱的制度性安排，為實現個人補充養老提供制度保障，由政府政策支持、個人自願參加、市場化運營，能享受稅收優惠。



實施個人養老金制度的目的，是通過政策引導，鼓勵具備條件的人員在年輕時進行養老儲備，並通過市場化運營的方式實現積累資金的保值增值，在基本養老保險和企業、職業年金的基礎上再增加一份積累，為老年生活再添一份保障。



參加個人養老金，參加人需要開立個人養老金賬戶和個人養老金資金賬戶，年繳費上限為1.2萬元。參加人可以在商業銀行網點或銀行APP上，一並開立個人養老金賬戶及個人養老金資金賬戶。賬戶開立並進行繳存後，參加人即可根據自身偏好，自主選購養老金融產品獲取收益，商業銀行可提供投資建議。