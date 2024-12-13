文在寅心腹被判囚兩年　無緣下屆大選

中評社北京12月13日電／據大公報報導，據韓聯社報導：韓國前總統文在寅的心腹、第二大在野黨“祖國革新黨”黨首曹國早前就子女升學舞弊和阻礙青瓦台監察組調查等案上訴，韓國大法院（最高法院）12日作出終審判決，判處曹國2年有期徒刑。根據韓國法律，曹國將喪失國會議員資格，並將被羈押。他同時將被剝奪5年的被選舉權，無法參加2027年總統選舉。



曹國今年2月因涉嫌子女升學舞弊以及阻礙青瓦台特別監察組調查，被二審法院判處有期徒刑2年，追繳非法所得600萬韓圜（約3.3萬港元）。曹國提出上訴，大法院12日作出維持原審判決的決定。



大法院表示，根據《刑事訴訟法》，衹有在被判死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑以及監禁的案件中，被告人才可以量刑不當為由提出上訴。



曹國原本被視為下屆總統潛在候選人之一。隨著曹國最終獲刑，其國會議員資格將被剝奪，同時根據《公職選舉法》和《國會法》，他將於今後5年喪失被選舉權，這意味著曹國無法參加2027年總統選舉。曹國同時將喪失黨員資格，預計他將很快辭去“祖國革新黨”黨首一職。



韓國輿論認為，曹國此時被判刑有可能對14日表決總統尹錫悅彈劾案產生影響。韓媒指出，檢方預計將盡快逮捕曹國入獄，但依前例來看，大法院判決到實際入獄之間可能會耗時數日。