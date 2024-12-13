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韓國京畿南部警察廳被扣押搜查
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2024-12-13 13:27:17
中評社北京12月13日電／據新華社報導，負責調查戒嚴風波的韓國警方13日表示，正在對韓國京畿南部警察廳進行扣押搜查。
據韓聯社等媒體報導，韓國警察廳下屬國家調查本部特別調查團當天向京畿南部警察廳派遣調查人員，對廳長辦公室等進行扣押搜查，獲取電腦和業務資料等。
報導說，在3日晚戒嚴令宣布後，京畿南部警察廳向位於京畿道果川市的中央選舉管理委員會大樓和京畿道水原市的選舉研修院等地部署警察。
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