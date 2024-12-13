韓警方：正考慮對尹錫悅進行強制調查

中評社北京12月13日電／據新華社報導，韓國警方13日表示，正在討論對總統尹錫悅進行強制調查，考慮對其通信記錄和總統官邸進行扣押搜查。



韓國警察廳下屬國家調查本部特別調查團當天舉行新聞發布會說，扣押搜查位於首爾龍山區漢南洞的總統官邸的方案正處於“討論階段”。警方內部正考慮扣押搜查尹錫悅的通信記錄。



韓國警方曾於11日對總統府、韓國警察廳、首爾警察廳和國會警衛隊進行扣押搜查。但警方調查人員在試圖進入總統府時遭到警衛處阻撓，對峙數小時後未能成功。