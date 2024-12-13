澳門江蘇企業協會成立

中評社北京12月13日電／據人民網報導，澳門江蘇企業協會10日舉行成立大會暨第一屆理事會成員就職典禮，江蘇省委統戰部一級巡視員李衛華出席監誓並致辭。澳門中聯辦協調部副部長王建峰，經濟部副部長楊全州，全國政協常委、澳門中華總商會會長崔世昌，澳區全國人大代表、澳門工商聯會會長何敬麟等出席。



李衛華表示，蘇澳兩地按照“國家所需、澳門所長、江蘇所有”的合作理念，始終保持良好經貿、文化、交流合作關係。據統計，截至今年10月，澳門在江蘇省累計投資企業520個，實際使用外資金額17.3億美元，江蘇累計在澳門設立境外投資企業和機構25家，江蘇方協議投資額2875萬美元。澳門江蘇企業協會作為江蘇企業在澳的服務中心和窗口，作為蘇澳兩地深化合作的新橋梁，有條件、也必將發揮更大作用。



“協會成員涵蓋了蘇澳兩地的高新科技、法律、經貿、金融、招商投資、現代製造業等行業領域。”澳門江蘇企業協會首任會長錢小俊表示，將定期舉辦各類高質量的研討會、培訓課程與行業論壇，積極開展市場調研，推出行業動態與市場趨勢報告，幫助企業把握發展機遇、應對潛在挑戰。全力推動蘇澳兩地在經貿、科創、文化、人才等領域的交流合作，為澳門的繁榮穩定和江蘇的高質量發展作出應有貢獻。



同場還舉行了“澳門江蘇企業協會江蘇聯絡處”“蘇澳青年交流促進會南京創新創業基地”揭牌儀式，以及歌曲《琴澳情，灣區夢》首發儀式。