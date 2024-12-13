澳門文物主題游徑專題網頁啟用

中評社北京12月13日電／據人民網報導，記者從澳門特區政府文化局獲悉，“澳門文物主題游徑”專題網頁（www.culturalheritage.mo／plans）正式啟用，有效串聯起澳門的歷史文化資源，向市民和旅客提供自主探索的游覽路線。首階段推出“澳門海上絲綢之路史跡游徑”及“中西文化交匯的教育歷史建築游徑”兩條主題游覽路線。



據悉，“文物主題游徑”是以歷史建築為主幹，按特定主題，有機串聯和集中展示澳門文化遺產的游覽路線。首階段推出兩條主題游覽路線：“澳門海上絲綢之路史跡游徑”串聯16處與海上絲綢之路息息相關的建築遺產，展示澳門在明清時期作為中國對外貿易重要節點及中西文化交流橋頭堡的重要角色。“中西文化交匯的教育歷史建築游徑”精選20處與澳門教育發展相關的歷史建築，勾勒澳門四百多年來中西文化交融下的教育風貌。



澳門特區文化局表示，專題網頁圖文並茂，以視頻導覽、語音導賞、互動地圖等方式，為市民和旅客提供便捷與豐富的線上導賞及實地參觀體驗，激發進一步探索澳門歷史文化的興趣。此舉有助促進澳門文化遺產的保護與利用，進一步推動文化與旅遊的深度融合。未來文化局將規劃更多文物主題游覽路線，豐富“澳門文物主題游徑”專題網頁的內容。



此外，粵港澳三地聯合建設的“粵港澳大灣區文物主題游徑”網上平台已於今年10月31日上線（www.prdculture.org.cn／ygawlzxw／ygadwqwwztyj／ygadwqwwztyj.shtml），首條游覽路線以教育文物為主題，涵蓋粵港澳三地共99處與教育相關的歷史建築。



粵港澳三地相關部門表示，將持續依托該游覽路線平台，共同打造更多具區域特色的文物主題游徑，有助大灣區文化遺產的協同發展，開拓並推廣更多特色文旅線路。



