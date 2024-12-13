數字澳門元原型系統成功構建

中評社北京12月13日電／據人民網報導，記者從12日舉行的“慶祝數字澳門元原型系統成功構建暨數字澳門元白皮書發布儀式”獲悉，《澳門特別行政區數字澳門元白皮書》今天正式發布，數字澳門元原型系統公開演示。數字澳門元與現金一樣，具有百分之百準備金支持，載體分為硬錢包和軟錢包，為不同群體提供高效便捷的支付工具選擇。



全國政協副主席何厚鏵、澳門特區行政長官賀一誠、外交部駐澳門公署特派員劉顯法、澳門特區立法會主席高開賢、澳門中聯辦經濟部部長劉德成、澳門特區經濟財政司司長李偉農等，以及來自中國人民銀行、安哥拉國家銀行、佛得角銀行、香港金融管理局、中葡論壇常設秘書處、澳門政府部門、銀行和支付機構等，近200名嘉賓共同見證澳門貨幣發展史上的重要時刻，並在展區參觀體驗。



李偉農致辭表示，數字澳門元的研發旨在更好地與國際接軌，對澳門的經濟、金融乃至社會發展具有深遠意義。期待粵港澳大灣區在法定數字貨幣領域實現互聯互通，促進跨境支付便利。特區政府將持續優化金融基礎設施，為數字化金融創新產品和服務，奠定具信譽、安全的支付結算環境，促進經濟高質量發展。



澳門特區金管局代表在主會場演示了數字澳門元從發行、兌換、支付流通至結算的主要流程，特別強調數字澳門元具有充分法償性，支付完成便已即時結算給收款方。同時，具備電子支付的便利性，切合數字經濟發展所需。