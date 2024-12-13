將澳門打造成對外文化傳播的重要基地

中評社北京12月13日電／據人民網報導，“澳門在融入國家發展大局中有許多優勢，其中尤為重要的一項是文化。”在即將迎來澳門回歸祖國25周年之際，澳門文化界聯合總會會長吳志良在接受記者採訪時表示，今天的澳門完全有條件成為中國對外文化傳播的重要基地。



歷史賦予的獨特文化價值



“歷史上，澳門一直是中西文化交匯的重要節點。”吳志良介紹，一方面，澳門完整保存了中華文化的基因，是中華文化的忠實守護者；另一方面，澳門在與外來文化長期的交流交往過程中，展現出中華文化的開放性和包容性。



“澳門具有古今同在、中西並舉的深厚歷史文化底蘊，擁有各美其美、美美與共的文化交流互鑒經驗，形成了‘不同而和’‘和而不同’的良好社會環境，構建了你中有我、我中有你的話語體系。”吳志良表示，這四個特點是在澳門中西文化碰撞、交往交流中形成的經驗，也形成了澳門在國家發展大局中的定位。



在上世紀80年代的澳門學術界，有學者提出了“澳門學”的概念，借以探討澳門歷史發展規律和社會特徵。吳志良表示，澳門回歸祖國後，澳門學的研究重點逐漸從歷史轉向現實，為深度挖掘澳門價值、推動澳門更好融入國家發展大局提供路徑選擇和工具，為粵港澳大灣區乃至全國的對外交流提供可供借鑒的經驗。



“無論是世界旅遊休閑中心，還是中國與葡語國家經貿合作服務平台，貫穿其中的都是文化，文化是澳門融入國家發展大局的有力支點。”吳志良說。