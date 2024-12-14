美中國通引毛主席名言：越困難越推美中關係

歐倫斯引用毛主席名言，表示要繼續勇於為美中建設性關係鼓與呼 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓12月13日電（記者 余東暉）美國資深“中國通”、美中關係全國委員會會長歐倫斯（Stephen Orlins）引用毛主席名言以言志，表示越是在美中關係困難的時候，越要有勇氣推動美中合作。他強調，美中建設性、富有成效的關係將造福美國人民；“讓美國再偉大”（MAGA）應當是“讓美國人民再偉大”。



華府智庫中美研究中心（ICAS）12日舉行以“特朗普2.0時代的美中關係”為主題的年會。歐倫斯在午餐會上做主旨發言，以其參與推動中美關係45年的經歷，引用毛主席的名言“在困難的時候，要看到成績，要看到光明，要提高我們的勇氣”，呼籲大家在特朗普2.0的困難期，哪怕作為美國政治上的少數派，也要繼續勇於推動美中建設性合作關係。



對於特朗普即將開啟第二任期，歐倫斯稱，大家都在“做最壞的打算，做最好的準備”。人們有許多擔憂，不知道特朗普會做什麼，不知道台灣、南海會發生什麼，有太多的未知數。他們只好“繫好安全帶”。



歐倫斯從拜登執政時期美中關係的變化，展望特朗普第二任期的美中關係可能出現的“積極的未來”和“消極的未來”。