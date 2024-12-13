中國公安機關搗毀地下錢莊100餘個

中評社北京12月13日電／新華社報導，記者13日從中國公安部新聞發佈會獲悉，2024年5月公安部部署全國公安機關開展打擊整治“換錢黨”及衍生違法犯罪專項工作以來，各地共打掉263個涉嫌非法經營、組織偷越國（邊）境、詐騙、非法拘禁等衍生犯罪團伙，搗毀地下錢莊100餘個，查明涉案資金流水800餘億元。



按照公安部統一部署，各地公安機關協同澳門警方，加強專案攻堅、組織集中收網，對“換錢黨”及衍生的各類違法犯罪發起凌厲攻勢。行動以來，公安部對16起重大案件掛牌督辦；國家移民管理局指導珠海、深圳、廣州等地邊檢機關，共依法查獲並向工作專班移交“換錢黨”人員142名。公安部在珠海設立前方指揮部，組織相關省份開展5次集中抓捕行動，共抓獲犯罪嫌疑人846名，破獲了一批重大案件。



其中，重慶公安機關破獲鄧某等人敲詐勒索案，查明該團伙自2015年以來，在澳門為賭客提供“洗碼”“換錢”服務，對賭客實施非法拘禁、敲詐勒索、虛假訴訟等犯罪行為，查明涉案資金8400餘萬元。遼寧瀋陽公安機關打掉一個以張某為首的涉嫌非法買賣外匯犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人75名，查明涉案資金41億元。廣西梧州公安機關打掉組織偷越國（邊）境犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人33名，摧毀了一條“換錢黨”人員利用虛假機票以“過境”名義進入澳門並長期滯留的偷渡通道。廣東公安機關深化粵澳警務協作機制，協助澳門警方快速抓獲“10·27搶劫案”等惡性案件犯罪嫌疑人。



在內地公安機關和澳門警方的共同努力下，特別是隨著“非法匯兌”在澳門立法入刑，“換錢黨”及衍生違法犯罪得到有效遏制。下一步，公安部將部署各地公安機關繼續強化與澳門警方的協作配合，依法嚴厲打擊“換錢黨”及衍生的各類違法犯罪活動，堅決維護人民群眾合法權益，共同維護內地與澳門的社會穩定和經濟秩序。