從中央經濟工作會議看明年中國經濟著力點

中評社北京12月13日電／新華社報導，中央經濟工作會議12月11日至12日在北京舉行。習近平總書記出席會議並發表重要講話，總結2024年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2025年經濟工作，為中國經濟高質量發展把舵定向。



堅定信心不斷深化對經濟工作的規律性認識



今年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。



“經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展扎實推進，經濟社會發展主要目標任務即將順利完成。”中央經濟工作會議這樣總結今年經濟運行情況。



會議認為，實踐中，我們不斷深化對經濟工作的規律性認識：



“黨中央集中統一領導是做好經濟工作的根本保證”；



“必須統籌好有效市場和有為政府的關係”；



“必須統籌好總供給和總需求的關係”；



“必須統籌好培育新動能和更新舊動能的關係”；



“必須統籌好做優增量和盤活存量的關係”；



“必須統籌好提升質量和做大總量的關係”。



會議提出的“根本保證”“五個統籌”，進一步豐富和發展了習近平經濟思想，為做好明年經濟工作提供了根本遵循。



“這些規律性認識，既是應對當前困難挑戰、鞏固經濟回升向好態勢的重要著力點，也是促進經濟結構轉型升級、推動高質量發展的科學方法論。”國家發展改革委經濟研究所副所長郭麗岩說。



南方科技大學副校長金李認為：“深化對經濟工作的規律性認識，科學分析當前經濟形勢，有助於我們採取更加有效舉措，有力破解發展難題，穩定發展預期，提振社會信心，充分調動各方面積極性，凝聚推動高質量發展的合力。”

