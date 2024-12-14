中評編譯：韓國正在巨大混亂中 需克服困難

韓國國會7日下午表決對總統尹錫悅的彈劾案，最終沒有通過。（圖源：韓聯社） 中評社首爾12月14日電（記者 崔銀珍）韓國首爾大學物理天文學系名譽教授、前校長吳世正日前在韓國《中央日報》上刊文表示，韓國正在巨大混亂當中，老百姓的民生和國家經濟在被忽視，政治家們必須改變態度，盡快克服困難。文章編譯如下：



12月的韓國政局陷入了巨大的漩渦之中。從本月3日晚尹錫悅總統突然宣布緊急戒嚴開始的政局混亂每天都在反轉。就在前天，尹總統還發表了為戒嚴決定辯護的講話，作為黨論反對彈劾的執政黨代表韓東勛表明了贊成彈劾的立場。另外，曹國議員因大法院的確定判決而喪失了議員職務。事實上，沒有人知道今天會發生什麼事情，週六對尹總統的彈劾案進行表決後的政局會如何。問題是，由於這種混亂，普通國民的民生和國家經濟正在被忽視。



代表性的例子有半導體特別法和人工智能(AI)基本法。這些法案將左右今後韓國經濟的命運，因此應該盡快處理，但由於捲入政治日程，一直處於漂流狀態。此外，原定於本月成立的國家生物委員會被無限期推遲，12個科學技術領域政府研究機關的院長選任也接連被推遲。一言以蔽之，國家的科學技術研究和尖端產業振興功能停止了。世界正在以光速變化，各國正在竭盡全力，衹有韓國因為政治而束手無策。



當然，查明緊急戒嚴事態的真相並追究相關人員的責任是非常重要的。但可以說，為共同體奠定物質基礎的“養牛”，其重要性是不亞於它，因為這是普通國民的生活基礎。（注：意為無論戒嚴事態多麼嚴重，都不能停止國家發展的步伐。）再加上現在第四次產業革命的巨大浪潮正在襲來，暫時的停滯也會給今後帶來致命的後果。這就是為什麼需要盡快機智地克服這一困難，將國民的能量集中在更具建設性的方面。

