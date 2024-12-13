加拿大官員：考慮對美限電應對美關稅威脅

中評社北京12月13日電／加拿大安大略省省長道格·福特12日說，安大略省正考慮把限制對美電力供應作為終極手段，以應對美國當選總統特朗普威脅對加拿大加徵關稅。



新華社報導，加拿大總理特魯多11日與各省和地區官員舉行會議，討論如何應對特朗普關稅威脅。據當地媒體報導，福特在會後表示，安大略省正在編制一份報復措施清單，其中包括限制對美國的電力出口。



“這是終極手段，”福特12日與美國密歇根州州長通話時說，“我們向美國發出信息：如果你們來傷害安大略省，傷害安大略乃至加拿大民眾的生計，我們會使用工具箱中的每件工具保衞安大略人、保衞加拿大人。”



安大略省是加拿大人口最多、經濟最發達的省，也是美國各州重要貿易伙伴。2023年，該省與美國各州的雙向貿易總額為4930億加元（1美元約合1.42加元），是美國17個州的第一大進口來源地。



福特表示，限電措施將影響到美國150萬戶家庭。根據加拿大統計局數據，2023年安大略省向美國出口電力1390萬兆瓦時，約佔加拿大當年向美國出口總電力的13%。



另據美聯社援引加拿大不具名官員的話報導，除限制電力供應外，安大略省還考慮禁止進口美國酒、限制對美出口電動汽車電池製造相關的礦產資源等。



特朗普此前威脅稱，要對從加拿大進口到美國的所有產品徵收25%的關稅，引發加拿大方面強烈不滿。