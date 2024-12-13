特朗普痛批拜登政府允許烏克蘭用美導彈襲俄

中評社北京12月13日電／新華社援引美國媒體12日報導，美國候任總統特朗普表示，他“強烈反對”拜登政府允許烏克蘭使用美國援助的導彈以及其他武器打擊俄羅斯縱深目標，他認為這“大錯特錯”。美國12日宣佈向烏克蘭提供價值5億美元的額外軍事援助，並表示將持續向烏方提供武器，直至本屆政府任期屆滿為止。



美國《時代》周刊12日發表對特朗普專訪。特朗普說，他“強烈反對”拜登政府允許烏克蘭使用美國援助的導彈以及其他武器打擊俄羅斯縱深目標。“我們為什麼要這樣做？我們完全是在升級戰爭，並讓情況變得更糟……我認為這大錯特錯。”



特朗普在採訪中未正面回答關於他上台後美國是否會減少對烏克蘭軍事、人道和情報等領域援助的問題。他表示，不會透露自己希望促成俄烏雙方達成的和平協議內容，他希望俄烏雙方能夠達成協議，為此他不會“放棄”烏克蘭。



美國國家安全委員會戰略溝通協調員柯比12日在白宮例行新聞發佈會上表示，美國總統拜登當天批准了美政府新一批對烏克蘭軍事援助，包括防空武器、炮彈、無人機和裝甲車等。拜登政府將繼續向烏克蘭提供軍事援助，直至2025年1月任期屆滿為止。



根據美國國防部當天發佈的清單，這是2021年8月以來，美國總統拜登第72次行使總統行政權力直接批准對烏軍援。相關武器將從美國國防部庫存中調取，包括打擊無人機的彈藥、與“海馬斯”多管火箭炮適配的彈藥、155毫米和105毫米口徑火炮炮彈、無人機、裝甲車、“悍馬”軍車等。根據國防部對烏軍援總金額及武器明細說明，拜登政府執政迄今承諾的對烏軍援總金額已超過635億美元。



美國國家廣播公司8日播出的專訪節目中，特朗普表示，他就任總統後，烏克蘭“可能”要為美國減少對烏援助做好準備。