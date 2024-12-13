過渡政府接管權力後　敘利亞局勢如何？

中評社北京12月13日電／以穆罕默德·巴希爾為看守總理的敘利亞過渡政府10日正式接管權力，期限暫定至2025年3月1日。巴希爾表示，“敘利亞救國政府”和前政府成員已召開會議，主要議題是配合政治過渡進程，移交文件和機構職能。過渡政府掌權後敘利亞最新形勢如何？過渡政府釋放出哪些信號？相關國家對其態度如何？



敘利亞最新形勢如何



新華社報導，聯合國人道主義事務協調辦公室12日說，自敘利亞最新一輪局勢升級以來，已有超過110萬敘平民流離失所。



目前，“敘利亞沙姆解放武裝”已要求參與推翻巴沙爾·阿薩德政府的各路武裝撤出大馬士革，尋求恢復正常秩序。大馬士革宵禁已于11日宣告解除。



新華社記者12日在大馬士革看到，市區主幹道上聚集的武裝人員和軍車有所減少，槍聲也顯著減少。一些店舖重新營業。但民眾仍未從近期的驚慌和恐懼中走出，近日以色列對大馬士革猛烈空襲加劇了民眾對敘未來局勢的擔憂。不少民眾開始囤積基本生活物資，物價大幅上漲，電力供應持續緊張。



連日來，敘利亞拉塔基亞、大馬士革、霍姆斯、卡米什利等地遭以軍空襲，襲擊目標包括敘軍火庫、海軍軍港、防空陣地、空軍機場等。以軍12日發表聲明說，已“嚴重破壞”敘利亞防空系統，摧毀超過90%已被識別的地對空導彈。

