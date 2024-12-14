“豪傑杯”圍棋賽揭幕　以棋會友　情牽兩岸

“海峽兩岸暨港澳豪杰杯圍棋邀請賽”（中評社 段曉魯攝） 中評社香港12月14日電（記者 段曉魯）“海峽兩岸暨港澳豪傑杯圍棋邀請賽”昨日於香港珠海學院揭幕，海峽兩岸精英棋手雲集香江爭奪桂冠。



比賽獲各界支持，主禮嘉賓包括：中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室宣傳文體部副部長孫兆敏，香港特別行政區立法會議員梁毓偉，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會名譽副會長、中國香港羣眾體育聯會會長貝鈞奇，香港珠海學院校董會主席、大灣區圍棋聯盟榮譽贊助人林廣兆，香港珠海學院校董、大灣區圍棋聯盟榮譽贊助人黃景強博士，廈門國貿地產集團有限公司總經理、香港珠海學院校董鄭瑋。中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室台灣事務部處長孫延博亦有蒞臨觀禮。



本次圍棋邀請賽由大灣區圍棋聯盟主辦，香港珠海學院承辦，並由中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室宣傳文體部擔任指導單位。賽事雲集多位頂尖棋手，女子圍棋世界冠軍張璇、徐瑩，以及兩屆女子最強戰冠軍俞俐均，於“職業女子爭霸賽”中展開較量。而來自香港、澳門、台灣、福州、廈門及深圳的6隊圍棋勁旅，則在“業餘棋手友誼賽”中展開激烈逐鹿。



圍棋邀請賽揭幕典禮於昨日上午舉行，香港珠海學院署理校長、大灣區圍棋聯盟執行會長張珍致歡迎辭。張校長表示，圍棋能培養學生觀察、判斷和決策能力，希望通過比賽培養人才、分享經驗和故事。同時，她特別鳴謝港澳台美協主席蔡豪傑先生捐贈港幣30萬元支持本次賽事。



主禮嘉賓台灣青年發展基金會董事、前執行長李德維，兩岸和平發展聯合總會會長陳趙滿菊，以及港澳台美協主席、中國畫學會顧問蔡豪傑亦為典禮致辭。他們讚揚圍棋的文化價值與歷史意義，並表達了對圍棋文化傳承與交流的期許。



李德維強調，圍棋蘊含中華民族的智慧，是連結海峽兩岸同胞情感的重要紐帶，也是一門跨國別與文化的“世界語言”。本次圍棋邀請賽意義非凡，為增進海峽兩岸圍棋界的互動交流提供了寶貴契機。



陳趙滿菊會長則表示，圍棋作為中國傳統文化瑰寶，不僅蘊含深刻哲理，亦具備極高策略性與趣味性。她希望參賽選手能以棋會友，瞭解圍棋的魅力，享受博弈的樂趣，同時建立友誼。



本次圍棋賽贊助人蔡豪傑熱衷書畫與中華傳統文化，他認為圍棋和書畫皆能提高個人修養，兩者相輔相成，且淵源深厚。他以贊助方式支持圍棋發展，冀望利用比賽吸引更多社會關注，推動圍棋普及與傳承。



揭幕環節上，主禮嘉賓為大型棋盤裝置亮燈，拉開了比賽序幕。接著，三位女子職業棋手和6隊勁旅代表進行了比賽抽籤。選手將於12月13日及12月14日兩天展開連場對賽，觀眾可在網上觀看賽事直播。