應對經濟下行壓力　歐洲央行再次降息

中評社北京12月13日電／歐洲中央銀行12日召開貨幣政策會議，將三大關鍵利率分別下調25個基點，並下調歐元區經濟增長預期。專家指出，在歐元區經濟增長前景不佳的背景下，歐洲央行選擇再次降息以提振經濟，未來貨幣政策如何調整有待進一步觀察。



新華社報導，這是該行今年6月宣佈降息以來第四次下調利率。此次降息後，歐元區存款機制利率、主要再融資利率和邊際借貸利率分別降至3.00%、3.15%和3.40%。新的利率標準將於本月18日生效。



除下調關鍵利率外，歐洲央行12日發佈的貨幣政策決定還有一項重大調整，即將過去“理事會決心確保通脹率及時回到2%的中期目標，將在實現這一目標所需的時間內保持政策利率足夠緊縮”的表述，改為“理事會決心確保通脹率可持續穩定在2%的中期目標”。



分析人士指出，這是在宣告歐元區通脹水平幾乎已達到中期目標，因此歐洲央行不再需要維持抑制經濟增長的關鍵利率水平。



歐洲央行行長拉加德當日表示，歐洲央行的通脹預測已連續六次接近中期目標。歐元區通脹率已從2022年10月的10%以上降至今年9月的1.7%，11月小幅反彈至2.3%。根據該行最新預測，明年歐元區通脹率將回到2%的中期目標。



拉加德還透露，理事會此次甚至討論了降息50個基點的選項，但最終仍一致決定降息25個基點。



德國萊布尼茨金融研究所貨幣政策專家弗洛里安·海德認為，歐洲央行正在用小幅降息應對不確定性，尤其是地緣政治不確定性。

