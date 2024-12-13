王毅闡述中方對當前中東亂局的看法

中評社北京12月13日電／12月13日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京與埃及外長阿卜杜勒阿提共同會見記者並答問。



新華社報導，針對記者問及中方對中東地區衝突頻發的看法，王毅表示，加沙衝突爆發以來，中東地區一波未平一波又起。巴以、黎以、伊以、紅海緊張局勢輪番升級，直至近期敘利亞局勢突變。中東地區動蕩不已，衝突頻發，已嚴重影響國際和平安全。中東今後往何處去？這首先是擺在中東各國面前的必答題。也需要國際社會認真反思，汲取教訓。面對當前中東亂局，中方認為：



當務之急是立即停火止暴、緩解人道危機。要遵守聯合國安理會各項決議，停止採取刺激地區局勢升級的行為，避免為實現停火設置新的障礙。人道問題不能再被政治化，平民生命不能成為談判籌碼。國際社會要履行國際人道法義務，幫助地區改善人道局勢，緩解中東人民的苦難，特別是防止敘利亞再次出現難民潮。



根本出路是堅持政治解決，恢復對話談判。暴力換不來安全，武力打不出和平。聯合國安理會應切實承擔起維護中東和平穩定的責任，所有安理會成員都應為此作出積極貢獻，而不是攪局添亂。要把地區各國人民的福祉和地區安全穩定放在首位。要延續對話協商的努力，保持沙特伊朗復交帶動的地區和解勢頭，堅持以包容化解分歧，以合作增進互信，在照顧彼此關切的共識基礎上，構建可持續的中東安全新架構。要防止巴勒斯坦問題再度被邊緣化，也要避免敘利亞國內局勢出現碎片化。



基本原則是堅持命運自主，避免外來干涉。中東是中東人民的中東，中東各國的前途命運早就應該掌握在當地人民自己的手中。但遺憾的是，中東長期以來淪為大國博弈的受害者，甚至成為地緣衝突的犧牲品，這一歷史不公不應再繼續下去了。國際社會要切實尊重地區各國的主權和領土完整，真正按照事情本身的是非曲直和國際公平正義出發，協助而不是替代地區國家找到解決矛盾衝突的辦法，不能再煽風點火，更不應趁火打劫。



王毅強調，穩定是發展的前提，發展是穩定的動力。期待中東各國摒棄前嫌，化解恩仇，真正地像兄弟姐妹一樣團結在一起，以中東的整體和平發展大局為重，共同維護好、建設好中東這片自己的家園。在這一進程中，中國作為中東各國的真誠朋友，將繼續做中東和平穩定的維護者、發展繁榮的促進者、團結自主的支持者，成為中東各國可以長期信賴的合作伙伴。