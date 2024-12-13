法德陷入政治困局為哪般？

中評社北京12月13日電／近一段時間，作為歐盟核心支柱的法德兩國深陷政治困局，出現執政黨支持率低迷、總理遭到彈劾、執政聯盟破裂等一系列動蕩。分析人士指出，歐盟“雙引擎”運轉不暢，或將削弱歐洲的國際影響力和應對未來挑戰的能力。



陷入政治困局



新華社報導，在今年夏天舉行的歐洲議會選舉中，法國總統馬克龍領導的復興黨得票率遠低於極右翼的國民聯盟。陷入“信任危機”的馬克龍隨後解散國民議會（議會下院），提前舉行選舉。結果，屬於中間派的執政黨聯盟失去相對多數地位，與左翼、極右翼形成旗鼓相當的三大陣營。國民議會失去清晰的多數派，法國政局變得混沌。三大陣營之外的右翼人士巴尼耶于9月5日被馬克龍任命為總理，儘管得到中間派和右翼議員支持，但其執政基礎並不穩固。



由於明年的社保預算案缺乏足夠的議員支持，巴尼耶于本月2日動用憲法相關機制，試圖不經國民議會投票而通過預算案，國民議會中的左翼和極右翼議員隨後對巴尼耶政府發起彈劾。國民議會4日投票表決通過對政府的不信任動議，巴尼耶5日代表政府向馬克龍遞交辭呈，馬克龍同日批准其辭職請求。這是1962年以來法國政府首次被議會推翻，巴尼耶政府也由此成為法蘭西第五共和國在任時間最短的政府。



歐洲第一大經濟體德國同樣陷入政治困局。2021年秋季德國聯邦議院（議會下院）選舉後，社民黨、自由民主黨、綠黨組成執政聯盟。近期，該聯盟內部在財稅政策等方面出現嚴重分歧。11月6日，德國總理朔爾茨解除自民黨主席林德納的財政部長職務，自民黨當天宣佈退出執政聯盟，朔爾茨政府成為“少數政府”。



德國聯邦議院將於本月16日對朔爾茨進行信任投票。由於社民黨與綠黨合計議席不滿半數，如無意外，朔爾茨將無法通過信任投票。屆時，朔爾茨將建議總統解散聯邦議院，新一屆聯邦議院選舉預計將提前至明年2月23日舉行。

