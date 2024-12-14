徐銘鴻答中評：勇於嘗試　邁步大陸謀發展

徐銘鴻在黃埔軍校舊址紀念館進行講解（中評社 李婷萱攝） 中評社北京12月14日電（實習記者 李婷萱）12月10日，以“Citywalk羊城漫步”為主題的“2024年兩岸暨港澳媒體廣州行活動”在廣州啟動，來自兩岸暨港澳的25家媒體、37名記者和台灣自媒體人、嘉賓等近100人參加。11日上午，媒體團組參訪黃埔軍校舊址紀念館，身臨其境的感受百年前黃埔軍校師生的教育、生活面貌和那場大革命的波瀾壯闊。



黃埔軍校是第一次國共合作的重要成果，是在國共合作統一戰線的旗幟下，孫中山在中國共產黨、蘇聯和共產國際的幫助下創辦的一所全新的軍校。台青徐銘鴻在黃埔軍校舊址紀念館為觀眾帶來了一場生動有趣的講解，徐銘鴻表示，“通過參加此次講解活動，讓我更深刻的瞭解了黃埔軍校、黃埔精神”。



徐銘鴻提到，“當我走進黃埔軍校的時候，看到兩個字叫‘軍魂’，我們當時最困難的時候創辦這樣的軍校，就是想讓中國人自己站起來，我們要有自己的軍校，我們要在世界上強大起來，這個精神初心非常好。但目前兩岸這樣的形勢下，年輕人未來的發展道路受阻，同時很大程度上會阻礙我們中華民族的融合，我更樂見的是兩岸能夠融合，我相信當中華民族真正融合的時候，一定是世界上非常強大的民族”。



徐銘鴻已經在大陸生活了五年，他表示，“通過這五年多的生活我才真正瞭解了大陸的文化、生活方式，還有科技上的先進，才更敢於說出大陸的好”。徐銘鴻指出，要如何才能瞭解一個地方是否強大，真的要去深入瞭解當地文化，而不是純粹的旅遊或是看媒體報導”。



談及當初來到大陸的原因，徐銘鴻表示，“因為看到大陸正在茁壯成長、正在富強，而當時的台灣已經在停滯，甚至退化、搞政治，這其實並不是我們年輕人想要的。撇除政治，年輕人最想要的就是求發展，所以當看到與我同文同種的地方有機會可以展翅高飛時，我願意嘗試，於是就來到了大陸”。



2024年兩岸暨港澳媒體廣州行活動由國務院台灣事務辦公室新聞局和廣東省人民政府台灣事務辦公室指導、廣州市人民政府台灣事務辦公室主辦、中國台灣網承辦，從12月10日開始，12月12日結束。作為一場城市主題之旅，本次活動以“探尋羊城‘三脈’魅力，感受中國式現代化”為主題，精心打造了“品城、溯源、融合”等三大板塊，涵蓋科技創新、嶺南文化、歷史根脈、非遺傳承、城市活力，以及台青創業、台企發展、穗台聯結等多個方面，以當下青年熱愛、網絡流行的城市citywalk的形式，設置了3條主題線路、31個參訪點，用3天時間，深入領略廣州延續千年的城脈、文脈、商脈魅力。