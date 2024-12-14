蔡淑娟答中評：溯源黃埔精神——凝聚力量

非遺文化體驗（中評社 李婷萱攝） 中評社廣州12月14日電（實習記者 李婷萱）12月10日，以“Citywalk羊城漫步”為主題的“2024年兩岸暨港澳媒體廣州行活動”在廣州啟動，來自兩岸暨港澳的25家媒體、37名記者和台灣自媒體人、嘉賓等近100人參加。台灣導報大陸新聞中心主任蔡淑娟受邀出席活動。



蔡淑娟表示，“以前知道廣州是一個文化豐富的地方，但瞭解的並不深入，這次的活動讓我瞭解了很多廣州文化，在辛亥革命紀念館的參觀中瞭解了那段沉痛悲壯的歷史；在非遺文化的體驗中又很高興能看到這些文化貼近民眾、走進社區，促進傳承；黃埔軍校舊址紀念館則是讓作為台灣人的我感到十分親切，在這裡看到了我們很熟悉的歷史人物當初吃飯、學習的地方”。



談及黃埔軍校的歷史時，蔡淑娟提到，“台灣的陸軍官校前身就是黃埔軍校，到這裡參訪也可以說是溯源，來尋黃埔精神的源頭，我認為台灣同胞都應該來看看”。黃埔軍校是一個時代的記憶，也是一個時代的縮影，它是國共合作的產物。據瞭解，黃埔軍校師生在抗日戰爭和解放戰爭中，發揮了愛國革命的黃埔精神，為中華民族獨立解放做出了奉獻，黃埔精神實質是以愛國為核心的精神力量，是維護和捍衛祖國完整統一的堅強信念。



蔡淑娟指出，“現在台灣的年輕人甚至是軍人其實都不太願意講黃埔精神，但黃埔精神對兩岸有一種凝聚的力量，就像紀念館裡介紹到的，為什麼當初那麼少的人卻可以抗戰成功，黃埔軍校的人數不多，卻能夠多次打出漂亮的戰役，我認為就在於黃埔精神，所以我希望黃埔精神可以流傳下去，希望無論是台灣還是大陸的年輕人都能夠來看看”。



據悉，2024年兩岸暨港澳媒體廣州行活動由國務院台灣事務辦公室新聞局和廣東省人民政府台灣事務辦公室指導、廣州市人民政府台灣事務辦公室主辦、中國台灣網承辦，從12月10日開始，12月12日結束。作為一場城市主題之旅，本次活動以“探尋羊城‘三脈’魅力，感受中國式現代化”為主題，精心打造了“品城、溯源、融合”等三大板塊，涵蓋科技創新、嶺南文化、歷史根脈、非遺傳承、城市活力，以及台青創業、台企發展、穗台聯結等多個方面，以當下青年熱愛、網絡流行的城市citywalk的形式，設置了3條主題線路、31個參訪點，用3天時間，深入領略廣州延續千年的城脈、文脈、商脈魅力。