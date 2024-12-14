林智薰答中評：打破刻板印象　細節打動人心

林智薰在閉幕式上致辭（中評社 李婷萱攝） 中評社北京12月14日電（實習記者 李婷萱）12月10日，以“Citywalk羊城漫步”為主題的“2024年兩岸暨港澳媒體廣州行活動”在廣州啟動，來自兩岸暨港澳的25家媒體、37名記者和台灣自媒體人、嘉賓等近100人參加，台灣自媒體人、寧夏回族自治區棒壘球協會副秘書長林智薰受邀出席活動。



林智薰表示，當初做自媒體是想通過自己在寧夏的生活記錄分享給台灣的朋友、外省的朋友看，讓更多的人能夠瞭解寧夏、喜歡寧夏，進而來到大陸、來到寧夏遊玩。



“我2016年因工作原因來到了大陸，在寧夏組建了自己的家庭，也覺得在這裡生活十分心曠神怡，這些年或旅遊或比賽去了大陸的很多地方，總體的感覺就是很親切，因為兩岸的文化都很相近，雖然南北方會有一些差異，但還是可以追溯到一個源頭——兩岸都是同樣的血脈、同樣的的文化傳承下來的”，林智薰表示。



談及此次廣州行的感受，林智薰提到，“印象深刻的是在花城廣場游覽的時候，有時會出現前面有人堵住車的情況，旁邊有人問‘為什麼不按喇叭’，當地人就會說‘我們是想盡可能的不影響市民的生活’，這些細節的地方讓我覺得十分溫暖，而在以往一些台灣人對大陸的刻板印象來說，這樣的情況是不會出現的”。



林智薰還提到，“此次參訪的非遺體驗也讓我印象深刻，從參觀和欣賞到親身體驗，從欖雕、廣綉再到醒獅，讓我們有機會更加深入的瞭解中華文化，瞭解我們的祖先留下的智慧”。



2024年兩岸暨港澳媒體廣州行活動由國務院台灣事務辦公室新聞局和廣東省人民政府台灣事務辦公室指導、廣州市人民政府台灣事務辦公室主辦、中國台灣網承辦，從12月10日開始，12月12日結束。作為一場城市主題之旅，本次活動以“探尋羊城‘三脈’魅力，感受中國式現代化”為主題，精心打造了“品城、溯源、融合”等三大板塊，涵蓋科技創新、嶺南文化、歷史根脈、非遺傳承、城市活力，以及台青創業、台企發展、穗台聯結等多個方面，以當下青年熱愛、網絡流行的城市citywalk的形式，設置了3條主題線路、31個參訪點，用3天時間，深入領略廣州延續千年的城脈、文脈、商脈魅力。