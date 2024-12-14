中評現場：兩岸暨港澳媒體人探廣州商脈魅力

白雲電氣集團參訪（中評社 李婷萱攝） 中評社北京12月14日電（實習記者 李婷萱）12月10日，以“Citywalk羊城漫步”為主題的“2024年兩岸暨港澳媒體廣州行活動”在廣州啟動，來自兩岸暨港澳的25家媒體、37名記者和台灣自媒體人、嘉賓等近100人參加。12日，媒體團組到訪廣州各大企業，深入瞭解廣州經濟社會發展，感受廣州科技創新領域的強勁脈搏。



走進白雲電氣集團，工作人員向記者講述了集團四代人從打鐵開始的創業、傳承的故事。“白雲電氣集團，是廣東改革開放的排頭兵，歷經四代人、六個階段、四十多年的轉型升級，探索出了一條傳統電力裝備製造企業轉型為綠色智慧能源的踐行和引領者的民營企業綠色發展之路”，不懈的創新和人才的重視使得白雲電氣集團成為廣州這座城市新活力的能量來源之一。



廣州凡而香日用品有限公司是一家台企，不斷地創新、不斷地發明專利使得公司發展勢頭強勁，董事長張永昌表示，“我來到廣州已經發展了31年，從小孩子的就學、到我們的就業創業，都深刻感受到祖國政府對台商的照顧是無微不至的，廣州有最好的供應鏈和營商環境，廣交會讓我們有不斷龐大的客源，我們遇到任何問題，台辦都會在合理合法合規的情況下協助我們解決問題”。



來到百度飛槳（廣州）人工智能產業中心，讓媒體團組深刻感嘆人工智能技術的進步，從移動生態到智能雲再到自動駕駛，科技早已融入每個人的日常生活，台灣導報大陸新聞中心主任蔡淑娟現場體驗了“文心一言”的使用，她表示，現在台灣的年輕人很多都對科技領域十分感興趣，希望有機會可以把這裡的人工智能發展現狀宣傳給台灣同胞。



最後媒體團組前往廣州探途網絡技術有限公司進行參訪，從產品營銷、網絡運營到直播銷售的整個流程、對直播電商產業的發展進行瞭解，蔡淑娟表示，大陸的電商平台網上下單即可送到家門口，各類產品應有盡有，讓自己的生活十分便利。



2024年兩岸暨港澳媒體廣州行活動由國務院台灣事務辦公室新聞局和廣東省人民政府台灣事務辦公室指導、廣州市人民政府台灣事務辦公室主辦、中國台灣網承辦，從12月10日開始，12月12日結束。作為一場城市主題之旅，本次活動以“探尋羊城‘三脈’魅力，感受中國式現代化”為主題，精心打造了“品城、溯源、融合”等三大板塊，涵蓋科技創新、嶺南文化、歷史根脈、非遺傳承、城市活力，以及台青創業、台企發展、穗台聯結等多個方面，以當下青年熱愛、網絡流行的城市citywalk的形式，設置了3條主題線路、31個參訪點，用3天時間，深入領略廣州延續千年的城脈、文脈、商脈魅力。