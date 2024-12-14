中評鏡頭：匠心獨具　廣州牙雕巧奪天工

牙雕作品（中評社 李婷萱攝） 中評社北京12月14日電（實習記者 李婷萱）12月10日，以“Citywalk羊城漫步”為主題的“2024年兩岸暨港澳媒體廣州行活動”在廣州啟動，來自兩岸暨港澳的25家媒體、37名記者和台灣自媒體人、嘉賓等近100人參加。11日下午，媒體團組到訪廣州市文化新館，瞭解到巧奪天工的廣州牙雕歷史。



廣州牙雕，又稱南派牙雕，以象牙為原材料進行雕刻的地方傳統手工技藝，流傳於廣州市海珠區的傳統美術手工技藝，第一批國家級非物質文化遺產之一。據瞭解，廣州牙雕有兩千多年歷史，早在西漢南越王墓的挖掘過程中就曾出土過牙雕文物，經過匠人代代鑽研創新，廣州牙雕逐漸憑借鑲嵌、雕刻、編織三大類技法稱雄全國。



翩若驚鴻的飛天神女，宛若游龍的大船重器，惟妙惟肖的廣州塔，精細至毫厘的書卷……這些都是象牙雕刻而成的，難以想象匠人們耗費了多大的心力、多久的時間，在他們的刻刀下，這些形象仿若有了靈魂，而這些作品，歷經千年依舊煥發著強大的生命力，令前來參訪的人們皆要感嘆“巧奪天工”。



隨著象牙貿易被禁止，廣州工匠為了保護這門藝術，開始探尋用不同的材料進行雕刻，匠人們守正創新，以骨代牙，以期讓牙雕文化繼續傳承和發展。“要加強非物質文化遺產保護和傳承，積極培養傳承人，讓非物質文化遺產綻放出更加迷人的光彩”，工作人員介紹到。



2024年兩岸暨港澳媒體廣州行活動由國務院台灣事務辦公室新聞局和廣東省人民政府台灣事務辦公室指導、廣州市人民政府台灣事務辦公室主辦、中國台灣網承辦，從12月10日開始，12月12日結束。作為一場城市主題之旅，本次活動以“探尋羊城‘三脈’魅力，感受中國式現代化”為主題，精心打造了“品城、溯源、融合”等三大板塊，涵蓋科技創新、嶺南文化、歷史根脈、非遺傳承、城市活力，以及台青創業、台企發展、穗台聯結等多個方面，以當下青年熱愛、網絡流行的城市citywalk的形式，設置了3條主題線路、31個參訪點，用3天時間，深入領略廣州延續千年的城脈、文脈、商脈魅力。