中國公使答中評：中美都認識保持溝通重要性

邱文星表示，中方希望中美關係穩定、健康、可持續 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓12月13日電（記者 余東暉）中國駐美公使邱文星12日在回應中評社問中方是否正與特朗普團隊溝通時表示，現在中國政府和美國當選總統過渡團隊都認識到保持溝通渠道開放的重要性；中方已經非常清楚地向美國公眾傳達訊號：中方想要穩定、健康、可持續的中美關係，並將為此繼續努力。



華府智庫“中美研究中心”（ICAS）12日舉行主題為“特朗普2.0時代的中美關係”研討會。中國駐美大使館公使邱文星在會上做主旨演講後，被美中關係全國委員會會長歐倫斯問及對美國媒體過去兩天廣泛報導的特朗普有意邀請中國領導人出席其就職典禮的反應。



邱文星回應：那個報導顯示雙方在各個層面甚至在元首層面溝通的重要性。“我既不確認也不否認這個報導···我們對溝通保持開放”。他表示，如果這個報導屬實，那顯示美國當選總統的過渡團隊重視兩位領導人的工作關係，以及中國政府與過渡團隊之間的聯繫。“那是受歡迎的信號”。



邱文星說：“我們期待著不僅與過渡團隊，也與拜登政府共同努力，因為我們知道，一個時候只會有一位總統。我們的目標是讓這個關係順利過渡，使得明年初我們能有快速的開端。”