趙樂際主持召開全國人大常委會委員長會議

12月13日下午，十四屆全國人大常委會第三十五次委員長會議在北京人民大會堂舉行。趙樂際委員長主持會議。（圖：新華社） 中評社北京12月14日電／據新華社消息，十四屆全國人大常委會第三十五次委員長會議13日下午在北京人民大會堂舉行。趙樂際委員長主持會議。會議決定，十四屆全國人大常委會第十三次會議12月21日至25日在北京舉行。



委員長會議建議，十四屆全國人大常委會第十三次會議審議代表法修正草案、增值稅法草案、監察法修正草案、科學技術普及法修訂草案、國家公園法草案；審議全國人大監察司法委關於提請審議法治宣傳教育法草案的議案；審議國務院關於提請審議民營經濟促進法草案的議案、關於提請審議反不正當競爭法修訂草案的議案、關於提請審議漁業法修訂草案的議案、關於提請審議危險化學品安全法草案的議案；審議委員長會議關於提請審議全國人大常委會關於召開第十四屆全國人民代表大會第三次會議的決定草案的議案；審議國務院關於提請審議批准《中華人民共和國和津巴布韋共和國引渡條約》的議案、關於提請審議批准《中華人民共和國和蘇裡南共和國引渡條約》的議案。



委員長會議建議的常委會第十三次會議議程還有：審議國務院關於2023年度中央預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告、關於財政防災減災及應急管理資金分配和使用情況的報告、關於耕地保護工作情況的報告；審議國家監察委員會關於整治群眾身邊不正之風和腐敗問題工作情況的報告；審議全國人大常委會執法檢查組關於檢查企業國有資產法實施情況的報告、關於檢查黃河保護法實施情況的報告；審議全國人大民委、憲法法律委、財經委、教科文衛委、華僑委分別提出的關於十四屆全國人大二次會議主席團交付審議的代表提出的議案審議結果的報告；分別聽取全國人大常委會代表工委、文化和旅遊部關於十四屆全國人大二次會議代表建議、批評和意見辦理情況的報告；審議全國人大常委會法工委關於2024年備案審查工作情況的報告；審議趙樂際委員長訪問葡萄牙、西班牙和希臘情況的書面報告；審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告；審議有關任免案等。



委員長會議審議並原則通過了全國人大常委會2025年度工作要點和立法、監督、代表、外事工作計劃，審議了2024年度全國人大常委會聯繫全國人大代表工作情況的報告，審議了全國人大常委會代表工委關於十四屆全國人大二次會議期間代表對加強和改進人大工作的意見建議處理情況的報告。

