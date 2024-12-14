南京大屠殺：民族苦難到世界記憶的漫漫長路

1937年12月，侵華日軍製造了南京大屠殺，30多萬手無寸鐵的中國平民和放下武器的士兵慘遭殺害，給劫後餘生的幸存者留下難以撫平的傷痛和苦難記憶。87年歲月流逝，截至記者發稿時，南京侵華日軍受害者援助協會登記在册的在世幸存者僅剩32人。我們記錄下部分幸存者的名字和肖像，為史存證。（圖：新華社） 中評社北京12月14日電／二十年來，每到12月，美籍華人魯照寧都會從美國飛回家鄉南京，捐贈這一年來他收集的抗戰文物。



“時間在一天天過去，歷史的遺留物越來越少，風吹日曬難以保存。我要把它們打撈起來，讓更多人看到。”他說。



他的行動潛移默化地影響著身邊的人。他向美國同事和朋友講述，南京大屠殺發生在珍珠港事件之前。在他影響下，他家門口理髮店的老板一年半後瞭解了這場發生在11800公里外的慘劇。



1937年12月13日，侵華日軍攻陷南京，展開長達六周的燒殺淫掠暴行，至少30萬人遇難。二戰後，對日本首要戰犯進行國際審判的遠東國際軍事法庭在長達1218頁的遠東國際法庭判決書中，有兩個專章“攻擊南京”和“南京大屠殺”。南京軍事法庭的判決中也提到：“我被俘軍民慘遭殺戮者，達三十餘萬人之眾。”



數十年過去了，當年的硝煙早已散去，血泊中的幸存者也大都離世，然而不少像魯照寧這樣的人，一直在堅持讓真相被銘記，被世界知曉。



記住民族苦難的努力



這些年，在西方最有影響力的關於南京大屠殺的作品之一或許是張純如的《南京大屠殺：被二戰遺忘的浩劫》。楊夏鳴當年作為翻譯陪張純如在南京調研二十多天，深感她的執著與細致。



“她特意從美國趕來，我覺得挺感動的。她當時很年輕，像個大學生，不過身體不好，經常生病。”66歲的楊夏鳴回憶說，她見到南京大屠殺幸存者生活困苦，身上長長的傷疤伴隨他們一生，當即表示自己要學習法律為他們爭取權益。

