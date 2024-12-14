尹錫悅六度致電韓警察廳長　下令逮捕議員

中評社北京12月14日電／據大公報消息，綜合韓聯社、《中央日報》報導：韓國警察廳廳長趙志浩近日在接受警方調查時供述，韓國總統尹錫悅3日晚宣布戒嚴後，曾六度致電命令他逮捕國會議員，稱“要全部抓起來，他們違反戒嚴法，把他們抓起來”。



趙志浩稱，當時尹錫悅共給他打了6次電話，每次都在單方面下達指示後掛斷，自己沒有對通話內容進行錄音。趙志浩表示，由於他認為尹錫悅的指令荒誕無稽，因此並沒有將指令傳達到前線，也未聽令於尹錫悅。



趙志浩還指出，3日宣布戒嚴後，曾接到反間諜司令官呂寅兄的要求，協助追蹤逮捕約15名重要政治人物，包括最大在野黨共同民主黨黨首李在明、執政黨國民力量黨黨首韓東勛、前大法院院長金命洙以及前大法官權純一等人。趙志浩表示，在聽取呂寅兄提供的追蹤目標名單時，發現了一個陌生的名字，便詢問“這是誰”，得到的回答是，“宣判李在明無罪的法官金東鉉”。



金東鉉是首爾地方法院刑事協議33部的審判長，他在上月25日對李在明的教唆偽證案作出無罪判決。得知尹錫悅要求逮捕金東鉉的消息後，韓國大法院方面表示驚訝與擔憂，“如果屬實，則是直接對司法權構成嚴重侵害，這是在法治國家中絕對不允許發生的事。必須盡快釐清真相，並且承擔法律責任”。