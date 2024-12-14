京皖渝三省市扎實辦好惠民利民實事

中評社北京12月14日電／在發展中保障和改善民生是中國式現代化的重大任務。習近平總書記指出：“做好保障和改善民生工作，可以增進社會消費預期，有利於擴大內需，抓民生也是抓發展。”中央經濟工作會議提出：“加大保障和改善民生力度，增強人民群眾獲得感幸福感安全感”。



深入貫徹習近平總書記重要指示精神，北京、安徽、重慶等地在國計民生關鍵處發力，持續激發有潛能的消費、擴大有效益的投資，切實做好保障和改善民生工作，不斷提高人民生活品質，實現經濟發展和民生改善良性循環——



40萬套（間）房子，有效投資和民生改善同頻共振：北京力爭在“十四五”時期建設籌集保障性租賃住房40萬套（間），讓新市民、新青年“有得住”更能“住得好”；



500億元產值，民生所需和新興產業“雙向奔赴”：安徽扎實推進城市生命線安全工程建設，先後孵化城市安全產業核心企業20餘家，帶動集聚產業鏈企業300餘家、產值500億元；



10萬餘個崗位，產業發展和充分就業相互促進：重慶下大氣力發展軟件信息服務業，從去年7月到今年6月，新增從業者10萬餘人。今年上半年，重慶軟件產業實現營收約1900億元，同比增長7.5%……



近日，記者探訪了北京、安徽、重慶三省市在高質量發展中保障和改善民生的生動實踐。



圍繞產業抓就業，促進高質量充分就業

