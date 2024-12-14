一張勞務“金名片”帶動超15萬人就業

中評社北京12月14日電／據新華社消息，仲冬時節，走在湖北省蘄春縣城街頭，三五步就能遇到一家艾灸館，艾香撲鼻，沁人心脾。近年來，蘄春縣不斷擦亮“蘄春艾灸師”勞務品牌，優化准入門檻，加大技能培訓，直接帶動艾灸服務業就業超過15萬人。



蘄春是明代著名醫藥學家李時珍的故里。蘄春盛產的艾草是國家地理標誌保護產品，被稱為“蘄艾”。2012年以來，蘄春聚焦蘄艾資源，不斷開展科研攻關，拓寬市場空間，推動種植、加工、艾灸服務等一二三產業融合發展。



蘄春縣縣長陳丹表示，為推動蘄艾與文旅、研學、中醫藥、康養等業態融合，蘄春大力推進“千城萬店”計劃，在全國開設1萬家左右艾灸館。



有了艾灸館，就需要艾灸師。2014年10月，蘄春縣人社部門組織開展第1期艾灸師培訓班。經過培訓認定合格後的1500多名艾灸師，受到市場歡迎，人均月收入6000多元。很快，培訓班有了第2期、第3期。不少在外務工人員聽聞後，主動回到家鄉，報名參加培訓。



如今，這樣的培訓班開了2000多期，越來越多的艾灸師由此走向市場。2020年，“蘄春艾灸師”被人社部評定為創新型勞務品牌。2022年被湖北省人社廳認定為省重點勞務品牌。同時，在湖北省人社廳等部門積極推動下，經過幾年探索，“蘄春艾灸師”基本實現“培訓教材、操作規範、服務標準、考核評定、證書樣式”的“五統一”。



不僅如此，2023年以來，蘄春還對全縣31家培訓機構進行整合，建立“蘄春艾灸師”講師人才庫，從優秀艾灸師中選拔培養講師，並創作出養生、康復、護理等多種應用場景的艾灸技藝。湖北及周邊地區許多縣市陸續上門取經，並在當地開展艾灸師培訓。同時，許多人也慕名到蘄春報名參加培訓。



蘄春縣公共就業服務中心主任江濤介紹，目前，全縣有艾灸師培訓機構30餘家，在外地開設連鎖培訓機構200餘家，累計培訓艾灸師8.3萬餘人；同時，“千城萬店”計劃大力推進，在全國建成旗艦店30餘家，開設艾灸館9000多家。

