彭清華會見俄羅斯國家杜馬副主席巴巴科夫

中評社北京12月14日電／據新華社消息，全國人大常委會副委員長彭清華13日在京會見俄羅斯國家杜馬副主席巴巴科夫。雙方表示將共同落實好兩國元首達成的重要共識，用好中俄議會合作委員會聯合工作組平台，深化立法機構間交流與合作，助推中俄新時代全面戰略協作夥伴關係進一步發展。