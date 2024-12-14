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國務院任免國家工作人員
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2024-12-14 10:08:11
中評社北京12月14日電／據新華社消息，國務院任免國家工作人員。
任命王宏志為國家能源局局長；任命劉三江為國家煙草專賣局副局長；任命孫德立為國家文物局副局長；任命張應傑為中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室副主任。
免去王宏志的國務院國有資產監督管理委員會副主任職務；免去章建華的國家能源局局長職務；免去趙民的國家郵政局副局長職務。
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