】 【打 印】 
國務院任免國家工作人員
http://www.CRNTT.com   2024-12-14 10:08:11


　　中評社北京12月14日電／據新華社消息，國務院任免國家工作人員。

　　任命王宏志為國家能源局局長；任命劉三江為國家煙草專賣局副局長；任命孫德立為國家文物局副局長；任命張應傑為中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室副主任。

　　免去王宏志的國務院國有資產監督管理委員會副主任職務；免去章建華的國家能源局局長職務；免去趙民的國家郵政局副局長職務。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：