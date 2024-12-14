國防部新聞發言人就近期涉軍問題答記者問

中評社北京12月14日電／據新華社消息，國防部新聞發言人吳謙13日就近期涉軍問題答記者問。



駐澳門部隊始終做維護澳門繁榮穩定的“定海神針”



有記者問：今年是澳門回歸祖國25周年。近日，慶祝中國人民解放軍進駐澳門25周年大會在駐澳門部隊舉行。請進一步介紹駐澳門部隊25年來建設發展的主要成就。



吳謙說，駐澳門部隊是國家主權的重要體現。進駐25年特別是黨的十八大以來，駐澳門部隊堅決貫徹“一國兩制”方針，認真落實基本法和駐軍法，全面加強部隊建設，出色完成以履行防務為中心的各項任務，有力維護國家主權、安全和澳門繁榮穩定。一是加強政治引領。駐澳門部隊深入學習貫徹習主席治港治澳的新理念新思想新戰略，貫徹落實新時代政治建軍方略，大力加強思想政治建設，常態化制度化推進政治整訓，面對特殊考驗始終做到絕對忠誠可靠。二是聚焦練兵備戰。駐澳門部隊緊貼使命任務，大抓實戰化軍事訓練，錘煉提升應急指揮、一線執勤、特情處置能力，常態組織聯演聯訓，走出國門參加聯合演習，全時待戰隨時能戰的防務能力更加過硬。三是真誠愛澳親民。駐澳門部隊每年組織“五一”軍營開放、“八一”招待會，走進澳門高校開展國防知識講座，組織義務植樹、無償獻血、愛心捐贈等公益活動，出動約千名官兵參與救災，累計培訓國旗手1.3萬餘人次，接待參觀軍事展覽館15.7萬餘人次，收到良好政治和社會效應。四是樹好作風形象。駐澳門部隊始終堅持依法治軍、從嚴治軍，扎實開展尊法學法守法用法活動，大力加強基本法、駐軍法等法律法規學習，出台人車管理、出入境安檢等13項措施，嚴格遵規守紀，威武文明之師良好形象深入人心。



吳謙表示，展望未來，駐澳門部隊將始終做黨和人民放心的忠誠衛士，澳門同胞信賴的濠江勁旅，維護澳門繁榮穩定的“定海神針”。



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