何立峰強調扎實做好明年金融工作

中評社北京12月14日電／據新華社消息，全國金融系統工作會議12月13日在京召開。中央金融委員會辦公室主任、中央金融工作委員會書記何立峰出席會議並講話。他強調，金融系統要切實把思想認識統一到中央經濟工作會議精神特別是習近平總書記重要講話精神上來，按照李強總理工作部署，繼續緊緊圍繞防風險、強監管、促發展工作主線，以“釘釘子”精神抓好貫徹落實。要有力有序有效防範化解重點領域金融風險和外部衝擊，促進資本市場等各領域平穩健康發展，牢牢守住不發生系統性風險的底線。要逐業逐行逐單位強化金融監管，進一步健全監管制度，強化監管執法和問責，加強監管協同，加快補齊金融法治短板，持續提升監管效能。要不斷提高金融服務實體經濟質效，全力支持構建新發展格局、推動高質量發展。實施好適度寬鬆的貨幣政策，為擴大內需、發展新質生產力和促進經濟轉型升級提供更加有力的支持。進一步發揮支持小微企業融資協調工作機製作用，引導信貸資金直達基層、快速便捷、利率適宜，有效緩解小微企業融資難貴慢問題。充分發揮城市房地產融資協調機製作用，推動“白名單”項目擴圍增效，鞏固房地產市場止跌回穩勢頭，堅決打好保交房攻堅戰，加快構建與房地產發展新模式相匹配的金融服務體系。找准金融支持穩外貿的著力點，不斷加大對外貿企業的支持力度。要在服務經濟社會高質量發展過程中加快推進金融自身高質量發展，聚焦主責主業，更好服務經濟大局，落實改革部署，扎實深化金融改革開放，結合巡視整改，全面加強金融系統黨的建設。