我國糧食年產量首次邁上1.4萬億斤新台階

中評社北京12月14日電／據新華社消息，國家統計局13日發布數據顯示，2024年全國糧食總產量14130億斤，比上年增加221.8億斤，增長1.6%，在連續9年穩定在1.3萬億斤以上的基礎上，首次邁上1.4萬億斤新台階。



國家統計局農村司副司長魏鋒華表示，各地區各部門嚴格落實耕地保護和糧食安全責任，持續抓好糧食生產工作，全年糧食再獲豐收。



統計數據顯示，2024年全國糧食播種面積17.90億畝，比上年增加525.8萬畝，增長0.3%，連續5年保持增長。全國糧食單產394.7公斤／畝，每畝產量比上年增加5.1公斤，增長1.3%。



魏鋒華介紹，2024年全國秋糧播種面積穩中有增，除局部地區受災秋糧減產，大部農區災情偏輕，秋糧產量增加。加之種植結構調整，高產作物玉米面積增加較多，帶動秋糧產量增加。全國秋糧產量10568.7億斤，比上年增加150.3億斤，增長1.4%。



從各省份糧食產量數據看，2024年全國31個省份中，有26個糧食增產。其中，黑龍江受玉米大豆結構調整等因素帶動，糧食增產42.7億斤；新疆調整糧經作物種植結構，加之氣候條件有利，糧食增產42.2億斤；內蒙古、河北、河南、吉林、山東等糧食主產區增產均超過10億斤。