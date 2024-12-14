2024瀾湄農業農資經貿合作論壇召開

中評社北京12月14日電／據人民網消息，近日，以“推動瀾湄農業農資綠色可持續發展”為主題的2024瀾湄農業農資經貿合作論壇在廣西南寧舉行。



中華全國供銷合作總社理事會副主任侯順利表示，本次論壇旨在深入交流中國與東盟特別是瀾湄流域國家在農業、農資、經貿、技術等方面的最新進展，加強企業、產品、技術展示對接，促進區域資源共享、市場開拓和貿易合作。這是推動瀾湄農業農資經貿合作持續深化、助力區域農業綠色可持續發展的重要舉措。



據瞭解，中國每年向東盟國家出口品種豐富的農資產品，其中出口化肥的數量占到中國化肥出口總量的1／4以上。當前，推動農業數字化轉型和農業綠色發展正成為瀾湄和中國—東盟未來農業合作的重點。



廣西壯族自治區人民政府副主席許顯輝表示，要發揮廣西區位、農資等優勢，深化與瀾湄流域及東盟各國在產業、貿易等方面的交流合作，推動區域資源共享、市場對接和貿易拓展，努力為促進中國—東盟經貿合作提升作出積極貢獻。



“論壇的舉辦，將為中國與湄公河及東盟等國家加強農業農資經貿合作搭建了重要平台和渠道，有利於積極助推區域各國加強農產品和農資產品的綠色發展和創新應用，促進各方農業產業鏈、供應鏈的深度融合與協同發展，共同為瀾湄合作、中國—東盟繁榮發展作出積極貢獻。”相關人士表示。