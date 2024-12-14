習近平主席賀信為推動中美關係發展凝聚共識

中評社北京12月14日電／據新華社消息，國家主席習近平11日向美中貿易全國委員會2024年度慶典晚宴致賀信。美國各界人士在接受新華社記者採訪時表示，習近平主席的賀信充分表達了對中美長期和平共存、加強對話合作的真誠願望。美中關係穩定發展事關兩國人民福祉，影響人類前途命運。只要雙方相向而行，就能發揮互補優勢，做大合作蛋糕，讓雙方的發展成為彼此的助力。



中美合作對世界和平發展影響深遠



習近平主席在賀信中指出，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，既關乎兩國人民切身利益，也關乎人類前途命運。中美合則兩利，鬥則俱傷，應該選擇對話而不是對抗，開展互利合作而不是零和博弈。



哈佛大學費正清中國研究中心訪問學者米切爾·普萊斯尼克對習近平主席的論述深表認同。曾長期在中國學習和工作的普萊斯尼克說，當前美中關係面臨挑戰，但“依然是世界上最關鍵的雙邊關係”。兩國均認識到保持合作渠道暢通是務實之舉。



“習近平主席的賀信強調了中美關係的重要性，指出中美兩國的合作不僅關乎兩國人民的福祉，也對世界的和平與發展具有深遠影響。我對此高度贊同和支持。”美國俄勒岡州中國理事會主席藍進說，習近平主席提到的“中美合則兩利，鬥則俱傷”這一點尤為重要。“我們相信，通過對話和合作，美中兩國可以共同應對全球性挑戰，實現互利共贏。”



“我真心希望我們能夠抓住機會，對習近平主席在賀信中提出的合作共贏理念作出積極解讀和回應。”美國艾奧瓦州前眾議員、民主黨人格雷格·丘薩克說，無論是本屆美國政府還是下屆政府，都應該明智行事，同中方加強對話，否則一切合作“都將舉步維艱，甚至無從談起”。

