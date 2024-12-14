韓在野黨推動彈劾總統動議　國會將二次表決

中評社北京12月14日電／據新華社消息，韓國在野黨13日就針對總統尹錫悅的二次彈劾動議案向國會全體會議作報告。韓國國會決定於當地時間14日16時投票表決該動議案。



包括共同民主黨在內的韓國6個在野黨12日再次向國會提交總統彈劾動議案。根據韓國《國會法》，國會需要在聽取報告後的24小時至72小時內對動議案進行表決。國會議長禹元植在綜合考慮各黨情況後決定14日16時表決彈劾動議案。



共同民主黨黨首李在明13日發表聲明說，衹有彈劾才是結束混亂最快捷、最可靠的方法。他呼籲執政黨國民力量黨議員在14日的總統彈劾動議案二次表決中投下贊成票。



國民力量黨院內代表權性東13日在國會召開記者會時表示，將在14日表決前召開該黨議員全體會議，由108名該黨議員共同商定是否維持先前反對彈劾的黨派意見。



據韓國媒體報導，截至13日下午，國民力量黨議員中已有7名議員公開表示贊成彈劾。



韓國國會通過總統彈劾案需要200張贊成票。在192名泛在野黨議員全體贊成的前提下，還需要8名執政黨議員予以支持，彈劾案才能在國會獲得通過。此前，在7日進行的彈劾動議案首次表決中，絕大多數執政黨議員未參與投票，致使彈劾案因投票人數不足作廢。



據韓國媒體報導，韓國檢察廳緊急戒嚴特別調查本部13日以涉嫌內亂和濫用職權為由，逮捕首都防衛司令官李鎮雨。此前，李鎮雨、特戰司令官郭種根、反間諜司令官呂寅兄已被韓國國防部停職。