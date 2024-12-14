中國埃及外長戰略對話在京舉行

中評社北京12月14日電／據新華社消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅13日在京同埃及外長阿卜杜勒阿提主持中埃外長戰略對話。



王毅表示，在習近平主席和塞西總統戰略引領下，中埃傳統友誼進一步弘揚，互利合作不斷深入。中方讚賞埃方堅定奉行一個中國原則，支持埃方維護國家主權、安全和發展利益，反對任何勢力以任何借口干涉埃及內政，願同埃方一道，落實好兩國元首重要共識，推動雙邊關係朝著構建面向新時代的中埃命運共同體的更高目標不斷邁進。



阿卜杜勒阿提表示，得益於兩國元首互信友誼和親自指引，埃中關係得到長足發展。埃及始終堅定不移奉行一個中國政策，支持中國的統一。珍視兩國傳統友好和埃中全面戰略夥伴關係，支持中方正義立場和正當主張，反對以人權為借口干涉中國內政。感謝中方對埃及經濟社會發展的支持幫助，歡迎更多中國企業赴埃投資興業。



雙方表示將充分發揮政府間合作委員會機製作用，推動高質量共建“一帶一路”，打造新能源、航空航天、電動汽車、5G建設、農業技術、人工智能、數字經濟等新興領域合作新增長極。雙方強調將深化戰略溝通，推動“大金磚合作”再上新台階。將繼續加強聯合國、中阿合作論壇、中非合作論壇、上海合作組織等多邊框架下溝通協調。