信貸資金流向有何變化？解讀11月金融數據

中評社北京12月14日電／據新華社消息，中國人民銀行13日發布了11月金融統計數據。貸款規模合理增長、貸款利率保持低位水平、流動性保持合理充裕……11月金融數據有何亮點？信貸資金主要流向了哪些領域？



當日發布的金融數據顯示，11月末，我國人民幣貸款餘額254.68萬億元，同比增長7.7%；廣義貨幣（M2）餘額311.96萬億元，同比增長7.1%；社會融資規模存量為405.6萬億元，同比增長7.8%。



“金融總量增長平穩，流動性合理充裕，對實體經濟保持了較強的支持力度。”中國民生銀行首席經濟學家溫彬認為，11月狹義貨幣（M1）餘額同比增速較上月回升，M2與M1的“剪刀差”持續收窄，折射出經濟向好態勢。



11月人民幣貸款規模合理增長，前11個月各項貸款增加17.1萬億元。“不過，11月末人民幣貸款餘額同比增速較上月略有下降，這主要受當月地方債務化解、不良資產處置等因素影響。”招聯首席研究員董希淼表示，隨著地方化債力度加大，11月地方債務置換快速推進，影響了當月存量信貸。



近期，已有多地披露用於“置換存量隱性債務”的再融資專項債券發行計劃。專家預計，12月地方債務置換仍將持續進行，貸款的減少轉為政府債券的增加，有助於優化銀行資產結構，降低銀行信用風險和資本消耗。



超17萬億元新增信貸投向了哪裡？



數據顯示，前11個月我國住戶貸款增加2.37萬億元，11月當月住戶貸款增長明顯，這主要得益於住戶中長期貸款增長。

