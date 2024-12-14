北交所啟動存量上市公司代碼切換工作

中評社北京12月14日電／據新華網消息，北京證券交易所12月13日發布關於做好存量上市公司證券代碼切換準備工作的通知，向市場明確了存量上市公司代碼切換工作相關事宜。



北交所表示，此舉是為落實中國證監會關於高質量建設北京證券交易所的意見中“啟用北交所獨立代碼號段，提高股票辨識度”的工作部署，提升上市公司獲得感，方便投資者搜索、交易北交所上市股票。啟動存量上市公司代碼切換工作，標誌著北交所代碼切換工作邁入新階段。



對於上市公司代碼切換工作，北交所此前擬定了“分階段切換、分步驟實施”的工作安排，“先切換增量，再切換存量”。2024年4月22日，北交所上線啟用920代碼號段功能，支持新上市公司使用920代碼號段完成申購、詢價和上市。同時，以這一時間為劃分，鎖定後續切換代碼的存量上市公司範圍，並向市場明確了248家存量上市公司的代碼預留安排。



本次發布的通知明確了切換前後的代碼對應關係。為便於各方理解，北交所公布了存量上市公司新舊代碼對照表。



北交所表示，本次代碼切換不會影響北交所市場整體運行，上市公司身份不變、投資者合法權益不變、二級市場交易不變、相關業務辦理不變。實施過程中，將先行選取一小部分股票作為切換試點，試點股票順利完成切換並平穩運行一段時間後，再行推廣至全市場存量上市公司。



北交所表示，即日起，證券公司等各市場參與者即可啟動相關業務、技術準備工作，同步做好投資者服務和培訓。北交所將在工作全面就緒後，向市場發布通知，正式切換存量上市公司證券代碼。