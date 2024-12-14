習近平聽取李家超述職報告

12月13日，國家主席習近平在中南海會見來京述職的香港特別行政區行政長官李家超。（圖源：新華社） 中評社北京12月14日電／據新華社消息，國家主席習近平12月13日下午在中南海瀛台會見來京述職的香港特別行政區行政長官李家超，聽取他對香港當前形勢和特別行政區政府工作情況的匯報。



習近平表示，一年來，李家超行政長官帶領特別行政區政府，擔當作為、務實進取，歷史性完成基本法第23條立法，集中精力拼經濟、謀發展，推動解決住房、醫療等民生難題，加強對外交流合作，不斷提升國際影響力，進一步鞏固了香港穩定發展的良好態勢。中央對李家超行政長官和特別行政區政府的工作是充分肯定的。



習近平指出，中國共產黨二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署，強調要發揮“一國兩制”制度優勢，香港發展面臨新的歷史機遇。中央將繼續全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針，全力支持行政長官和特別行政區政府團結帶領社會各界，銳意改革、奮發有為，積極對接國家戰略，塑造經濟發展新動能新優勢，在創新創造中推動香港由治及興，為香港繁榮穩定作出更大貢獻。



李強、蔡奇、丁薛祥、石泰峰、陳文清、夏寶龍等參加會見。

