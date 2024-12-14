習近平接受外國新任駐華大使遞交國書

12月12日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂接受28位駐華大使遞交國書。儀式結束後，習近平在北京廳對使節們發表講話。（圖源：新華社） 中評社北京12月14日電／據新華社消息，12月12日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂接受28位駐華大使遞交國書。



人民大會堂北門外，禮兵分列兩側，號手吹響迎賓號角。使節們相繼抵達，穿過旗陣，沿漢白玉台階拾級而上。



在巨幅壁畫《江山如此多嬌》前，習近平分別接受使節們遞交國書，並同他們一一合影。



他們是：荷蘭駐華大使昊使博、摩洛哥駐華大使安薩里、柬埔寨駐華大使宋嘉薇、北馬其頓駐華大使納塞夫、格魯吉亞駐華大使卡嵐達澤、西班牙駐華大使貝坦索斯、阿根廷駐華大使馬致遠、泰國駐華大使韓燦才、塞浦路斯駐華大使拉尼都、斯里蘭卡駐華大使馬金達、馬爾代夫駐華大使法澤爾、馬里駐華大使達烏、拉脫維亞駐華大使埃亨包姆斯、丹麥駐華大使孔墨客、愛爾蘭駐華大使歐博仁、津巴布韋駐華大使紹尼瓦、蒙古國駐華大使恩赫包勒德、挪威駐華大使戴偉恩、瑙魯駐華大使傑里邁亞、芬蘭駐華大使明凱、黑山駐華大使布拉托維奇、薩爾瓦多駐華大使洛佩斯、斯洛文尼亞駐華大使馬博洋、委內瑞拉駐華大使塞瓦略斯、乍得駐華大使阿巴卡爾、索馬里駐華大使和丹、尼泊爾駐華大使奧利、孟加拉國駐華大使納茲穆爾。



儀式結束後，習近平在北京廳對使節們發表講話。



習近平歡迎使節們來華履職，請他們轉達對各自國家領導人和人民的良好祝願，表示中國政府將為使節們履職提供便利和支持。



習近平指出，中國歷史悠久、幅員遼闊。希望使節們多到中國各地走走看看，多聽聽中國百姓的聲音，全面瞭解歷史的中國、現在的中國、未來的中國，客觀反映中國的時代面貌、發展道路、前進方向，在中國同世界之間積極發揮交往的架橋者、合作的推進者、友誼的傳承者作用。

