《老華僑不沉默》日本神戶放映會舉辦

《老華僑不沉默》日本神戶放映會現場。（圖源：新華社） 中評社北京12月14日電／據新華社報導，由日本“神戶·南京心連心會”組織的紀錄片《老華僑不沉默》試映版放映會10日晚在神戶學生青年中心舉行。紀錄片以旅日華僑中日交流促進會共同代表林伯耀為主人公，講述了他在日成長、積極搜集侵華日軍南京大屠殺證據、為二戰中被日強征華人勞工索賠的經歷。



影片尚未完全製作完成，但主辦方特意趕在12月13日第11個南京大屠殺死難者國家公祭日之前，推出試映版影片與觀眾見面。



“南京大屠殺是我們中華民族的永久傷痛。我們海外華僑一直希望我們的日本朋友、全世界的人民都能瞭解。作為人類的教訓，千萬不能再有這樣的悲劇！”林伯耀在放映會上說。



“神戶·南京心連心會”代表宮內陽子告訴記者，該組織自1997年初成立以來，一直致力於為南京大屠殺搜集證詞，還原戰時在日華僑的悲慘經歷，揭露日本軍國主義對華發動侵略戰爭的真相。



宮內陽子說，心連心會成員將啟程去南京參加今年的國家公祭日。



“神戶·南京心連心會”有數十位固定成員，上至八十多歲的老人，下至十幾歲的學生。這家組織邀請過10多位南京大屠殺幸存者赴日進行證言演講，還組織了20多次赴南京悼念大屠殺遇難者的活動。



林伯耀在接受記者採訪時說，儘管不少人一直努力傳播真相，但現在還是有很多日本人不瞭解南京大屠殺。“我們不斷地告訴他們，這是日本軍國主義曾帶來的巨大災難，希望這種歷史記憶可以一代代傳下去。”



參加放映會的教師勝部尚子說，十五六年前，自己所在學校的教學內容中還曾涉及《魏特琳日記》的部分內容，這是一部基於南京大屠殺目擊者日記編纂而成的珍貴史料。不過，現在這些內容並不在課堂上講了，日本教育部門迴避歷史真相的態度讓她有很深的危機感。



“不忘歷史，珍愛和平，以史為鑒，開創未來。這是我們對待歷史應有的態度。”侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館前館長朱成山說。