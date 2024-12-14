馬克龍為何選擇貝魯當總理？

中評社北京12月14日電／據新華社報導，法國總統馬克龍13日任命民主運動黨主席弗朗索瓦·貝魯為新總理，接替遭國民議會彈劾而辭職的巴尼耶。



馬克龍為何選擇貝魯接任總理？法國政壇有何反應？貝魯面臨哪些挑戰？



為何選擇貝魯



法國輿論認為，馬克龍選擇貝魯出任總理有三大重要原因。



第一，“中間派”身份。貝魯2007年創立中間派政黨民主運動黨並擔任主席。執政黨聯盟自身在國民議會的議席數不占優勢，貝魯的“中間派”身份可以爭取來自左翼、右翼和極右翼不同反對派政黨的支持，在議會遭到不信任提案彈劾的可能性相對小。



第二，從政經驗豐富。1986年，貝魯首次當選國民議會議員，1993年至1997年出任國民教育部長，2014年當選波城市長，連任至今。在馬克龍首個總統任期內，貝魯曾短暫擔任過法國司法部長。2020年，他被馬克龍任命為規劃事務高級專員，負責為國家重大問題提供決策參考。



第三，堅定支持馬克龍。2017年，貝魯宣布放棄參選法國總統，與馬克龍結成聯盟，全力支持馬克龍競選總統。2022年，在馬克龍爭取總統連任的過程中，貝魯率領民主運動黨繼續與執政黨結盟。法國政治僵局下，馬克龍需要一位堅定的支持者來率領政府繼續推進各項改革。



法國政壇有何反應



馬克龍任命貝魯為總理的消息公布後，法國政壇出現了多種聲音。

