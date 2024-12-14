美國得州就建立比特幣戰略儲備探索相關立法

中評社北京12月14日電／據新華社報導，美國得克薩斯州一名州眾議員12日提交一項建立比特幣州戰略儲備議案。據美國媒體報導，至此，美國已有至少10個州討論相關立法。



得州共和黨州眾議員喬瓦尼·卡普裡廖內當天在社交媒體平台上宣布這一消息時說，這項議案將允許得州財政部接受以比特幣形式繳納的稅、費和捐贈，並至少持有5年再考慮轉讓或兌換。



據美媒報導，這項議案旨在增強得州財政韌性，對衝通貨膨脹等經濟不穩定因素，促進得州數字資產創新。議案明確承認比特幣的去中心化性質和有限供應是戰略優勢，授權州政府機構接受某些加密貨幣付款並將其轉換為比特幣存入儲備，定期審計以保持公眾對儲備運營的信任。議案須獲得州參眾兩院批准和州長簽署方能成為法律。



報導援引與卡普裡廖內合作制定這項議案的非營利性比特幣倡導組織中本聰行動基金稱，賓夕法尼亞州11月成為美國第一個提出建立州比特幣戰略儲備議案的州，目前美國至少有10個州在探索相關立法。一些分析師認為，這些設想將激發投資者樂觀情緒，成為明年比特幣市場的催化劑。但也有投資者懷疑比特幣資產只是泡沫，反對美國聯邦政府採用。



據報導，得州作為美國人口和面積第二大州，是全美比特幣礦工最集中的地區。得州這項議案當即引發比特幣市場的關注。