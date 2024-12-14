蘇丹北達爾富爾州首府遭襲致50餘人死亡。（圖源：新華社） 中評社北京12月14日電／據新華社報導，喀土穆消息：蘇丹武裝部隊13日發表聲明說，蘇丹快速支援部隊12日炮擊該國西部北達爾富爾州首府法希爾的多個居民區、一家難民應急中心以及扎姆扎姆難民營，造成至少45名平民死亡。另據北達爾富爾州衛生部長消息，法希爾“沙特醫院”13日遭快速支援部隊襲擊，致9人死亡。



蘇丹武裝部隊在聲明中說，遇難平民中包括多名婦女和兒童，另有28人受傷，傷者已被送醫治療。



北達爾富爾州衛生部長易蔔拉欣·阿卜杜拉·哈提爾13日告訴新華社記者，快速支援部隊當天使用無人機向“沙特醫院”發射4枚炮彈，造成9人死亡，20多人受傷。另據蘇丹文化和新聞部13日發表的聲明，快速支援部隊仍在炮擊扎姆扎姆難民營，死傷人數可能進一步上升。



扎姆扎姆難民營是蘇丹最大難民營之一，現有大約50萬人。今年12月以來，蘇丹快速支援部隊多次炮擊該難民營。



蘇丹快速支援部隊尚未就上述襲擊作出回應。



為爭奪對北達爾富爾州的控制權，今年5月以來，蘇丹武裝部隊聯合地方武裝，同快速支援部隊在法希爾展開激烈戰鬥。達爾富爾地區位於蘇丹西部，按照東西南北中劃分為5個州，除北達爾富爾州外，目前該地區其他4個州均被快速支援部隊控制。



2023年4月15日，蘇丹武裝部隊與快速支援部隊在首都喀土穆爆發武裝衝突，戰火隨後蔓延至其他地區。持續一年多的武裝衝突已造成蘇丹約2.87萬人喪生，超過1206萬人流離失所。