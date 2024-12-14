機構機構呼籲德加快結構性改革應對經濟停滯

中評社北京12月14日電／據新華社報導，德國主要經濟研究機構基爾世界經濟研究所、德國經濟研究所和慕尼黑經濟研究所日前發布的2025年德國經濟預測顯示，德國經濟正面臨深層次結構性挑戰，短期內難以擺脫停滯局面。專家紛紛呼籲政策制定者採取果斷措施，推動結構性改革以穩定經濟。



經濟停滯與下行壓力並存



據基爾世界經濟研究所預測，2025年德國經濟可能陷入停滯，國內生產總值（GDP）增長預期為零。預計2024年德國經濟將萎縮0.2%，失業率可能上升至6.3%。



基爾世界經濟研究所所長莫裡茨·舒拉里克指出：“德國經濟潛在增長疲軟，任何未預見的外部衝擊都可能對經濟帶來顯著影響。”



與此同時，德國經濟研究所預測，2024年德國經濟將萎縮0.2%，2025年略微增長0.2%。該機構指出，出口導向型製造業正因高企的能源與材料成本、國際競爭加劇而遭受衝擊。工業衰退的影響逐漸蔓延至勞動力市場，失業率進一步上升，而消費者信心和購買力也受到抑制。



德國慕尼黑經濟研究所則提出了兩種情景預測：在較悲觀的情況下，2025年經濟增長僅為0.4%；而在樂觀情景下，若經濟政策得當，增長率可達1.1%。但其預測主管蒂莫·沃爾默斯豪澤警告稱：“尚不清楚當前的經濟停滯是暫時的疲軟，還是可能導致經濟痛苦轉型的長期結構性衰退。”



出口低迷與消費疲軟加劇



三大研究機構的報告均指出，德國出口正陷入困境，主要原因包括企業競爭力下降，國際需求疲軟以及美國可能提高關稅的保護主義政策。基爾世界經濟研究所預計，今年和明年德國出口將下降近1%，直到2026年才會恢復增長。

